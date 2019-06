Músicos tocam tema de 'Titanic' enquanto shopping alaga no México

Cena do filme 'Titanic', de James Cameron, com Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. Foto: Cena do filme 'Titanic' via Reuters

Nada melhor do que música para amenizar um momento de tensão, certo? Talvez foi pensando nisso que um grupo de músicos começou a tocar a música-tema do filme Titanic quando o shopping onde eles estavam, no México, começou a alagar.

O caso ocorreu no último domingo, 9, no Plaza Patria, na cidade de Zapopan, em Jalisco. Mais tarde, vídeos do momento viralizaram nas redes sociais.

O município foi atingido por fortes chuvas no fim de semana, que derrubaram árvores e deixaram estradas sob a água.

No shopping, os músicos assumiram a responsabilidade de aliviar o clima com a canção My Heart Will Go On, de Céline Dion. Enquanto tocavam, uma cascata de água caía do teto e alagava o chão do complexo de vendas.

No filme de James Cameron, há uma cena em que os músicos continuam tocando seus intrumentos de corda enquanto o navio afunda e as pessoas correm desesperadas para se salvar.

Segundo o Mexico News Daily, não foi a primeira vez que o Plaza Patria alagou. O shopping foi tomado por uma chuva torrencial no início da estação de chuvas no ano passado.

