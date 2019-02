Música do game Sonic é usada em vídeo de Jair Bolsonaro e perfil do personagem responde

Jair Bolsonaro, presidente do Brasil, e o personagem Sonic. Foto: Twitter / @jairbolsonaro | Twitter / @sonic_hedgehog

O perfil oficial de Sonic, porco-espinho azul conhecido no mundo dos games, comentou a inusitada presença da música de um de seus jogos em um vídeo publicitário divulgado por Jair Bolsonaro (PSL-RJ), presidente do Brasil.

"Hoje em 'Lugares em que nós não esperávamos ouvir a trilha sonora de Sonic 2006'", escreveu o perfil oficial de Sonic, que conta com quase 6 milhões de seguidores no Twitter.

O vídeo, que trata sobre uma visita técnica de membros do governo a uma obra no Estado de Alagoas, conta com a trilha sonora de uma fase do jogo Sonic the Hedgehog, lançado em 2006 para Playstation 3 e Xbox 360.

Confira o tuíte de Sonic para Bolsonaro abaixo: