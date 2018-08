Museus do Vaticano serão abertos para visitas noturnas

O Vaticano anunciou que abrirá os seus museus no período da noite para expandir o número de pessoas que visitam as instações Foto: Pixabay/WenPhotos

Os Museus Vaticanos permitirão agendamentos de visitas noturnas, a partir da próxima sexta-feira, 20.

Com isso, os visitantes poderão conhecer os chamados museus do papa em um horário de fluxo turístico menor, mas, ao mesmo tempo, a iniciativa dará mais oportunidades ao público romano, que geralmente não pode conhecer o local durante a manhã ou a tarde por causa das atividades do cotidiano.

A abertura noturna ficará disponível até 26 de outubro e funcionará diariamente, das 19h às 23h (horário local), sendo que a última entrada permitida é às 21h30. É necessário agendar pelo site.

Para os que apresentarem o tíquete do transporte público no momento da compra do ingresso, o preço é menor. O benefício também é válido para eventuais acompanhantes.

"Dirijo-me, principalmente, aos jovens. Não percam essa oportunidade", disse a diretora dos museus, Barbara Jatta.

"Estou convencida de que não há nada mais surpreendente do que se imergir na beleza das coleções do Vaticano iluminadas pela lua", acrescentou.