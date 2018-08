Museus de SP participam de mostra de cinema sobre transexualidade

'Meu Corpo é Político' estará entre as exibições na mostra de cinema sobre transexualidade. Foto: Cena de 'Meu Corpo é Político'/Divulgação/Imagem cedida por Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo

A partir desta quinta-feira, 28, dia em que se celebra o orgulho LGBT, o Museu da Diversidade Sexual, a Casa das Rosas e o Museu da Imagem e do Som (MIS) participam do TRANSdocumenta, mostra que irá discutir assuntos ligados à transexualidade por meio de diversas atividades, como exibição de documentários, debates e exposições fotográficas. A programação vai até 9 de julho.

Com o objetivo de promover o diálogo e o debate sobre os desafios enfrentados pela população LGBTI+, as mostras incluem rodas de conversas com diretores dos documentários que serão exibidos ao longo da semana, pocket shows e a feira Ocupa Diversa, com peças de empreendedores LGBTI+.

A abertura do evento será nesta quinta-feira no Red Bull Station, às 19 horas. Na ocasião, o público pode conferir a exposição fotográfica Com Muito Orgulho e acompanhar o lançamento do projeto Memórias da Diversidade, apresentado por Franco Reinaudo, diretor do Museu da Diversidade Sexual. A iniciativa traz depoimentos de pessoas LGBTIs com mais de 65 anos de idade.

Entre os documentários, estão curtas e longa-metragens nacionais e internacionais. Um deles é o curta de ficção brasileiro Estamos Todos Aqui, dirigido por Chico Santos e Rafael Mellim. A produção abrange a transexualidade e explora a realidade dos moradores das favelas por meio de Rosa Luz, líder da Favela da Prainha, localizada no litoral sul de São Paulo.

Já o holandês Transit Havana, dirigido por Daniel Abma, se passa em Cuba e conta a história de três transexuais que aguardam na fila de espera para realizar a cirurgia genital, realizada por cirurgiões europeus e organizada por Mariela Castro, filha do presidente.

Além destes, serão apresentados os brasileiros Quarto Camarim, Meu Nome é Jacque e Meu Corpo é Político; os canadenses Last Chance (Última Chance), My Prairie Home (Meu Lar nas Pradarias) e o alemão Auf der Anderen Seite (Do Outro Lado).

O evento é parte da agenda de direitos humanos O Mundo que Queremos, do Governo do Estado, por meio da Assessoria Especial para Assuntos Internacionais (AEAI), em parceria com a ONU, e da campanha Sonhar o Mundo, realizada pelos museus da Secretaria da Cultura do Estado.

Confira a programação completa da mostra TRANSdocumenta:

RED BULL STATION

Abertura oficial da Mostra TRANSdocumenta

28 de junho, quinta-feira

19h às 22h

Praça da Bandeira, 137, Centro, São Paulo

(11) 3107-5065

MUSEU DA DIVERSIDADE SEXUAL

Estação República do Metrô – piso Mezanino

Rua do Arouche, 24, República – São Paulo

(11) 3882-8080

29 de junho, sexta-feira

16h00 - Exibição do documentário Last chance (Última Chance) | Classificação: 14 anos

18h00 - Exibição do documentário Quarto Camarim | Classificação: 12 anos

30 de junho, sábado

16h00 - Exibição do documentário Meu Nome é Jacque | Classificação: 12 anos

18h00 - Exibição do documentário Auf der anderen Seite (Do outro lado) | Classificação: 12 anos

CASA DAS ROSAS

Av. Paulista, 37, Bela Vista - São Paulo-SP

Estação Brigadeiro do Metrô (850m)

(11) 3285-6986 | (11) 3288-9447

1º de julho, domingo

13h00 - Exibição do documentário Meu Corpo é Político e conversa com a diretora Alice Riff | Classificação: 12 anos

16h00 - Exibição do documentário Transit Havana | Classificação: 18 anos

05 de julho, quinta-feira

20h00 - Exibição ao ar livre do documentário My prairie home (Meu Lar nas Pradarias)

MUSEU DA IMAGEM E DO SOM - MIS

Av. Europa, 158 - Jardim Europa - São Paulo-SP

(11) 2117-4777

09 de julho, segunda-feira

Auditório

Exposição de fotografias Com Muito Orgulho, mostra do Museu da Diversidade Sexual

14h00 - Exibição do documentário Transit Havana

16h00 - Exibição do documentário Estamos Todos Aqui

17h00 - Exibição do documentário Auf der anderen Seite (Do outro lado)

18h30 - Exibição do documentário Bicha Preta | Classificação: 12 anos

Área externa

12h00 às 18h00 - Feira de expositores LGBTI+ e pocket shows