Museu Mais Doce do Mundo chega ao Brasil

O Museu Mais Doce do Mundo desembarca em São Paulo em 20 de junho. Foto: Divulgação/O Museu Mais Doce do Mundo

Depois do sucesso em Lisboa, O Museu Mais Doce do Mundo desembarca no Brasil a partir de junho. Com ambientes 'instagramáveis', os visitantes poderão entrar em uma piscina de marshmallows, pular em uma batedeira ou acompanhar uma esteira de cookies saindo do forno. A experiência passa por São Paulo entre os dias 20 de junho e 18 de agosto, seguindo ao Rio de Janeiro em setembro.

Com o tema "Diga Sim à Felicidade!", o museu terá 15 ambientes repletos de doces em grande escala. As instalações foram planejadas para despertar as memórias afetivas por meio das cores, cheiros, tatos e gostos.

Os bilhetes já estão à venda no site Eventim (www.eventim.com.br) por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada). Ao efetuar a compra, o visitante escolhe o horário em que deseja visitar o museu. O roteiro, de uma hora de duração, será feito em grupos de até 20 pessoas, com degustação de três diferentes doces no percurso.

A cada ingresso vendido, o museu doará R$ 0,50 para a instituição Renovatio, que promove exames de vista e doação de óculos de grau para crianças e adolescentes.

Serviço

O Museu Mais Doce do Mundo

Quando: 20 de junho a 18 de agosto, das 11h às 21h (terça-feira a domingo)

Classificação etária: livre (menores de 14 anos devem estar acompanhados dos pais ou responsáveis)

Ingressos: R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia-entrada); vendas pelo site www.eventim.com.br ou no local por R$ 66 (inteira) e R$ 33 (meia)