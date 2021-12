Museu italiano ganha robôs humanoides para entreter visitantes

Constantino e Constantina são os robôs que terão a função de entreter público em museu de Gênova. Foto: ANSA

O Palazzo Ducale de Gênova, na Itália, ganhou dois robôs humanoides para entreter e informar visitantes a partir desta segunda-feira, 13, informou a diretora da instituição, Serena Bertolucci.

Chamados de Constantina e Constantino, os dois têm cerca de 1,2 metro de altura e serão os responsáveis por dar informações, fazer jogos e outras ações de entretenimento em momentos em que as pessoas estão esperando para entrar no local ou entre as salas do museu.

Os robôs são capazes de conversar, compreender e reagir a emoções, mover-se autonomamente e reconhecer vozes graças a um software desenvolvido pela Madlab 2.0 e pela Escola de Robótica local.

"Graças à generosidade da Fundação Costa esses robôs são nossos e entrarão em serviço na bilheteria e em espaços que antecedem as mostras para entreter os visitantes - também em momentos que possa haver formação de filas. Eles poderão dar todas as informações necessárias sobre mostras e eventos, conhecem a história do palácio, mas também podem jogar e divertir os mais pequenos", acrescenta Bertolucci.

O diretor de Sustentabilidade da Costa Concordia, fundação que doou os robôs, Davide Triacca, ressaltou que "com essa iniciativa, reforçamos ainda mais a relação que sempre nos ligou a Gênova, favorecendo a fruição e a promoção do patrimônio cultural da cidade de maneira criativa e divertida".