Museu do Ipiranga em Festa celebra 196 anos da Independência do Brasil

Museu do Ipiranga no Parque da Independência. Foto: Nilton Fukuda / Estadão

Uma parceria entre o Sesc e a Universidade de São Paulo resultou em um grande evento de comemoração aos 196 anos da Independência do Brasil. A 2ª edição do Museu do Ipiranga em Festa acontece nos dias 7 e 8 de setembro, em São Paulo.

A capital paulista irá receber dezenas de atividades culturais gratuitas no Parque da Independência, na zona sul da cidade. Na extensa programação, os visitantes poderão curtir apresentações de dança, teatro, música, poesia e exposição. Uma projeção mapeada na fachada do Museu do Ipiranga também está prevista para o fim dos dois dias de evento.

Três pilares irão sustentar esta edição: 1822, 1922 e 2022. Os marcos históricos representam, respectivamente, a Independência do Brasil, o movimento cultural e intelectual impulsionado pela Semana de Arte Moderna em São Paulo, e a reabertura do Museu do Ipiranga.

Todas as atividades são gratuitas e podem ser encontradas no site oficial do Sesc São Paulo.