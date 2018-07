Museu do Futebol lança documentário sobre inclusão de pessoas com deficiência

O museu temático instalado no Estádio do Pacaembu ficou com a décima posição na lista do Trip Advisor Foto: Rafael Arbex / ESTADAO

O Museu do Futebol lançou um filme no YouTube em que mostra o trabalho de deficientes físicos empregados na instituição de 2010 a 2015. O projeto "Deficiente Residente" teve por objetivo contribuir com a socialização de pessoas com alguma desabilidade ao integrá-las à equipe de atendimento do museu, sediado no Estádio do Pacaembu e administrado pela Secretaria da Cultura do Estado de São Paulo.

Os 30 minutos de documentário retratam as etapas do projeto, que dedicou cada ano a um tipo de deficiência: 2010, deficiência visual; 2011, deficiência intelectual; 2012, deficiência auditiva, 2013; deficiência física; 2014, transtorno mentais; e, em 2015, foram retomados todos os temas trabalhados nos anos anteriores.

Assista abaixo: