Museu do Cheetos dará R$ 150 mil para quem achar o salgadinho com formato mais estranho

Cheetos com formato de abacaxi Foto: Instagram/ @cheetos

Identificar formas de objetos, pessoas e animais nas nuvens é uma brincadeira muito boa para os seus momentos de ócio e a sociedade moderna criou uma nova modalidade para o exercício. Isso porque a marca Cheetos está com uma promoção para achar o salgadinho com o formato mais inusitado.

Luvas de boxe, menina andando de patins, águia e até o mapa da Itália são alguns exemplos da coleção de mais de 128 mil salgadinhos que faz parte do acervo de um museu de Nova York.

Agora, a Cheetos está procurando o salgadinho com formato mais estranho e premiará o vencedor com U$ 50 mil (mais de R$ 150 mil). Para participar, basta tirar uma foto do alimento e enviar para o site do museu.