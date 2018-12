Museu da Imaginação terá oficinas voltadas para o Natal durante o mês de dezembro

Museu da Imaginação terá oficinas diárias para construção de brinquedos em dezembro. Foto: Pixabay

Com a chegada do recesso escolar, o Museu da Imaginação preparou uma programação especial para entreter as crianças durante as férias. Ao longo do mês, o local terá, diariamente, até três oficinas diferentes voltadas para a construção de brinquedos e criação de presentes de Natal.

Além das atividades, o Museu da Imaginação vai estender os horários de visitas, com ingressos promocionais. “Com a aproximação do Natal, a nossa proposta é, por meio destas oficinas, proporcionar o resgate familiar, a maior interação entre pais e filhos. É um momento no ano no qual temos que valorizar ainda mais o bom convívio entre a família”, afirma Fernanda Aché, coordenadora do Educativo do Museu da Imigração.

Haverá oficinas para a construção de instrumentos musicais, confecção de bonecos de pano, pipa, origami, grafite, monotipia lambe-lambe e isogravura. O museu também elaborou uma atividade pensada nos papais para a criação de brinquedos que eram populares nos anos 1980, como vai-vem, bate-bate, cabeça de grama e pega-vareta.

​Serviço:

Museu da Imaginação

Endereço: Rua Ricardo Cavatton, 251 - Lapa - SP

Horário de funcionamento durante o mês de Dezembro:

Terça à Sexta: das 10h às 17h

Final de Semana: das 10h às 18h

Feriados: O Museu da Imaginação não funcionará do dia 24 de dezembro ao dia 02 de janeiro.

Excepcionalmente, dia 15/12, o Museu estará fechado ao público.