'Mundo Bita Sinfônico' será apresentado por Orquestra Petrobras neste sábado

Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta 'Mundo Bita Sinfônico' na capital pernambucana, com transmissão ao vivo pelo YouTube. Foto: Orquestra Petrobras Sinfônica

Imagine ouvir as canções do Mundo Bita na versão orquestrada? Essa é a proposta da apresentação Mundo Bita Sinfônico que ocorrerá em Recife neste sábado, 28, com a execução da Orquestra Petrobras Sinfônica e a participação especial de Chaps Melo, no Teatro Boa Vista.

Sob a regência do maestro Felipe Prazeres e o criador da animação nos vocais, o show será gratuito e terá transmissão ao vivo pelo YouTube para todo Brasil.

Serão 15 canções com releituras de sucesso como Fazendinha, Viajar pelo Safari e Trem das Estações. Os sons dos bichos, o apito do trem e outros efeitos característicos das músicas do Mundo Bita foram recriados com os próprios instrumentos da orquestra.

“Com esse concerto voltado para o público infantil, a Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta mais uma faceta. Nossa essência é a música de concerto, mas não precisamos estar necessariamente presos a um estilo. Somos uma orquestra que se destaca por mostrar outros lados e tocar diversos repertórios que alcançam públicos distintos”, afirma Felipe Prazeres. “Ao mesmo tempo em que as crianças se divertem, cantam e dançam, elas são apresentadas desde cedo ao universo de uma orquestra sinfônica”, completa.

A parceria entre a Orquestra e o Mundo Bita teve início em 2020. “Ouvir músicas que são a marca do Mundo Bita com arranjo sinfônico já é muito especial. Poder cantar ao lado da Orquestra Petrobras Sinfônica na minha cidade vai ser um presente. Espero que todos assistam e curtam”, comemora Chaps Melo.

A entrada para Mundo Bita Sinfônio é gratuita e os ingressos limitados podem ser retirados na véspera do evento no site da Sympla.

Serviço:

Mundo Bita Sinfônio - Orquestra Petrobras Sinfônica - Recife

Quando: 28 de maio, às 16h

Onde: Teatro Boa Vista

Endereço: Rua Dom Bosco 551

Entrada franca

É recomendado o uso de máscaras