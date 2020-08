Multitarefa: veja as desvantagens de fazer várias coisas ao mesmo tempo

Fazer várias coisas ao mesmo tempo é sinônimo de produtividade, mas traz desvantagens e problemas Foto: Freepik / @cookie_studio

Lidar com as diversas demandas do trabalho, a nova rotina de home office, o desaparecimento da “fronteira” entre ambiente de trabalho e doméstico. A pandemia do novo coronavírus mudou nosso dia a dia, e acabou incentivando ainda mais as pessoas a serem multitarefa, ou seja, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Mas a prática possui várias desvantagens, e mais prejudica do que ajuda.

Também conhecida como multitasking, trazendo a expressão do inglês, essa característica é vista como positiva por muitos. Fazer várias coisas ao mesmo tempo acabou sendo associado a uma alta produtividade, mas é importante observar a qualidade dos resultados apresentados, não a quantidade.

A neurocientista Thaís Gameiro, sócia da empresa Nêmesis, de consultoria corporativa baseada em neurociência organizacional, explica que muitas pessoas acreditam erroneamente que são multitarefa, como se fosse uma habilidade a ser desenvolvida.

“Nosso cérebro funciona muito rápido, na casa de milisegundos, então é quase imperceptível a velocidade em que ele troca de foco [em algo], o que dá a sensação de que conseguimos fazer várias coisas ao mesmo tempo”, conta Thaís. É essa falsa sensação que dá origem à ideia de ser multitarefa, mas na verdade essa tentativa de dividir o foco de atenção é prejudicial.

Para explicar a situação, é possível fazer uma metáfora: a atenção é uma lanterna com um foco, ou seja, ilumina uma coisa de cada vez, mas também gera uma penumbra, uma região mal iluminada, sem precisão, que recebe uma atenção periférica.

Ou seja, quando alguém tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo ele está mais focado em uma e as outras estão na penumbra, e portanto não são processadas com a devida atenção pelo cérebro. “É como se nos apoiássemos na atenção periférica achando que ela é um foco”, comenta Thaís.

Um exemplo prático é quando alguém está dirigindo e mexendo no celular. O foco está no aparelho, então o motorista monitora o ambiente externo sem muita atenção ou notando detalhes, o que facilita a ocorrência de acidentes.

Na sociedade também é comum encontrar o estereótipo de que as mulheres são multitarefas, que conseguem fazer várias coisas enquanto os homens fazem uma de cada vez. Mas Thaís destaca novamente que é impossível ficar focado em várias tarefas ao mesmo tempo, já que vai contra um processo fisiológico do cérebro.

“Existem algumas evidências de que mulheres fazem a troca do foco atencional mais rapidamente, e por isso passam a impressão de que conseguem fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas a limitação ainda existe”, explica ela. Para a neurocientista, a origem dessa ideia é uma construção social “da mulher ter que cuidar de várias atividades ao mesmo tempo, da casa, filhos, trabalho”. Mas, assim como qualquer outra pessoa, elas também estão expostas às desvantagens do multitasking.

Produtividade e trabalho

A ideia de ser multitarefa está presente principalmente no ambiente de trabalho. Com diversas demandas a serem realizadas ao longo do dia acaba sendo tentador, e até necessário, fazer várias coisas ao mesmo tempo, dividindo a atenção.

Mas é nessa divisão que surge a possibilidade de erros acontecerem e passarem despercebidos, ou de esquecer de uma demanda ou parte dela enquanto faz outras. O processo para fazer e depois corrigir tudo isso acaba demandando mais tempo que fazer tudo separadamente. Isso ocorre não apenas no trabalho, mas também em atividades do dia a dia.

Para além das consequências no resultado do trabalho, a prática também causa prejuízos na saúde. “Tudo isso leva a um aumento do estresse, isso afeta a qualidade de vida. É um estresse causado pela sobrecarga do sistema nervoso. É tanta coisa para prestar atenção que ele fica sobrecarregado, o sistema não consegue processar tudo e gera uma resposta fisiológica de estresse”, explica a neurocientista. Esse cenário, combinado a outros fatores estressores a que somos expostos, reduz ainda mais a qualidade de vida.

A quarentena também criou o que Thaís chama de “ambiente propício” para o crescimento do multitasking. Não apenas porque a rotina do home office é diferente, e pode trazer mais demandas com a ideia de que o funcionário está “online” o tempo todo, mas também porque a mistura do ambiente doméstico e profissional leva à junção das demandas das duas esferas.

Assim, se já é difícil adaptar-se à nova rotina de trabalho, também surgem demandas de filhos, companheiros ou necessidades como limpar a casa, ir ao mercado e fazer comida. “É preciso separar bem esses espaços e planejar bem a rotina pensando nisso, apesar da falta de costume. Quem vai ter mais qualidade de vida é quem perceber e se a adaptar a isso antes”, alerta Thaís.

Mas como evitar ser multitarefa?

A primeira dica de Thaís é evitar “abraçar o mundo com braços e pernas”. Nesse sentido, é válido criar uma organização de trabalho. Ao estabelecer o cronograma é importante pensar também em uma margem de erro, abrindo espaços para emergências e evitando que o atraso para cumprir uma tarefa gere uma bola de neve e obrigue a pessoa, com o acúmulo, a fazer várias coisas simultaneamente.

É importante lembrar que a mudança do fluxo de atenção demora um tempo para acontecer, e se feito muitas vezes gera estresse. “Uma troca muito repentina de tipos de assuntos e tipos de atividades não é muito aconselhável, é legal separar um dia para se dedicar a um tipo de tarefa”, aconselha Thaís.

Mesmo que a tarefa seja finalizada antes do prazo, o tempo extra pode ser aproveitado como um descanso, o que também é favorável para o ritmo de trabalho. Além disso, é preciso delimitar o tempo para trabalho e o tempo para o ambiente doméstico, e tentar não realizar tarefas de um no outro, algo que também deve ser respeitado por familiares e colegas e superiores do trabalho.

Uma outra dica é que quando ficamos “travados” em uma tarefa é válido interrompê-la, deixá-la para outro momento e partir para outra. Thaís destaca que é possível notar quando estamos empacados em algo, pois ocorre um “estreitamento do foco”, ou seja, perde-se a capacidade de analisar a situação de forma mais ampla. “Às vezes se afastar, esquecer um pouco daquilo, ajuda o cérebro a encontrar a resposta. Pode ser um break, um café. Relaxar ajuda”, explica ela.

Quando a sensação é a de que ainda não estamos travados, ou seja, ainda há um bom fluxo de trabalho, vale a pena continuar na tarefa, mesmo que isso signifique que o cronograma vai ser replanejado - novamente, ter as margens de erro evita essa tarefa.

Já para manter o foco em uma atividade, Thaís destaca a importância de criar uma rotina, e se esforçar para segui-la. É válido também evitar distrações, em especial as de celulares e outros eletrônicos, tirando as notificações ou deixando eles em outro lugar, assim evitando a “ansiedade” que surge para responder ou ver algo que, na verdade, não é urgente.

Também é recomendável realizar exercícios de desenvolvimento de foco, e a meditação é um bom exemplo. “Basicamente, é respirar, ficar 10, 15 minutos respirando e trazendo conscientemente a atenção para algo. Isso ajuda a acalmar e ficar conectado com o agora”, explica Thaís.

