Mulheres terão aulas gratuitas de defesa pessoal nesta semana

Foto: Pixabay

Pode ser legal ganhar uma rosa na rua neste Dia da Mulher, mas, em vez de celebrar a ‘fragilidade’, que tal investir na força? A Federação Sul Americana de Krav Maga (FSAKM) vai promover aulas gratuitas, pensadas especificamente para a defesa pessoal de mulheres neste sábado, 11.

“O Krav Maga foi criado no início da década de 1940 com o objetivo de dar condições para o cidadão de bem enfrentar uma agressão em qualquer situação”, explica o Grão-Mestre Kobi Lichtenstein, introdutor do Krav Maga no Brasil e fundador da FSAKM. Segundo ele, não tem desculpa: qualquer um pode aprender a técnica e usá-la para se defender, independente de questões como sexo ou porte físico.

As aulas serão em diversos horários, em diferentes cidades de 17 Estados e Distrito Federal, sempre com quatro horas de duração. “São mais de 100 lugares. Teremos mais de dez mil mulheres treinando ao mesmo tempo”, prevê Lichtenstein.

O curso foi desenvolvido especificamente para mulheres, com foco na defesa contra agressões mais direcionadas a elas, como puxão de cabelo e tentativa de estupro. Além disso, a aula trará noções do que é o Krav Maga, o uso de objetos comuns na defesa pessoal e explicação sobre os pontos sensíveis que tiram a capacidade de ação do agressor, afirma o Grão-Mestre. “A mulher não vai sair totalmente treinada, uma 'Mulher-Maravilha', mas vai ter noções para momentos em que é preciso fazer alguma coisa. Em falta de outra opção, ela vai ter algum instrumento.”

Para saber se a sua cidade está na lista, fazer a inscrição e receber mais informações sobre o curso, entre em contato com a FSAKM pelo Facebook, pelo telefone (21) 2226-3807, ou por e-mail: kravmaga@kravmaga.com.br.