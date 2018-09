Mulheres terão aulas de Krav Maga de graça durante todo o mês de março

Mulheres terão aulas de Krav Maga de graça. Foto: Pixabay

O Dia Internacional da Mulher é comemorado nesta quinta-feira, 8, e, durante todo o mês de março, vai ficar mais fácil para mulheres de diversas cidades do Brasil ter aulas de defesa pessoal. A Federação Sul-Americana de Krav Maga vai realizar aulas especialmente para mulheres, totalmente de graça.

"O objetivo é que as mulheres percebam que elas podem se prevenir contra a violência, mudando a forma com que elas lidam com o medo e com sua autoestima. O treinamento de Krav Maga dá a essa mulher a condição psicológica e física para que ela vença o medo e seja ativa no combate a violência, nem que seja por meio da denúncia", diz o Grão Mestre Kobi, introduto do Krav Mafa no Brasil e fundador da federação.

As mulheres interessadas devem ter 14 anos ou mais e devem obter um convite para um mês de treinamento gratuito na academia mais próxima – as academias credenciadas podem ser vistas no site.

No ano passado, a federação realizou a mesma ação.

Hoje, 30% dos praticantes de Krav Maga em todo o Brasil são mulheres e essa marca vem crescendo. Isso porque se trata de um modo eficaz de defesa e de prevenção à violência.

Desenvolvido em Israel, na década de 40, por Imi Lichtenfeld, o Krav Maga não é uma arte marcial e sim a única modalidade reconhecida mundialmente como arte de defesa pessoal. Foi criado para que, a partir do treinamento adequado, qualquer pessoa - independentemente de sua idade, sexo ou forma física - possa se defender de um ou mais agressores, armados ou não, usando técnicas simples e eficazes.