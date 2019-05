Mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes e saudáveis, diz especialista

Especialista Paul Dolan defende que homens se beneficiam com o casamento porque se acalmam, enquanto o mesmo não ocorre com mulheres. Foto: Unsplash/@raduflorin

De acordo com um professor de ciência comportamental da London School of Economics, as mulheres solteiras e sem filhos são mais felizes. O especialista em felicidade Paul Dolan defendeu que homens se beneficiam com o casamento porque se acalmam, enquanto o mesmo não ocorre com mulheres.

"Você corre menos riscos, ganha mais dinheiro no trabalho e vive um pouco mais. Ela, por outro lado, tem de lidar com isso e morrer mais cedo do que se ela nunca tivesse se casado. O subgrupo mais saudável e mais feliz da população são mulheres que nunca se casaram ou tiveram filhos”, disse o especialista durante um evento no Reino Unido no último fim de semana.

Em seu livro mais recente, Happy Ever After (Feliz Para Sempre, em tradução literal), Dolan cita um estudo que comparou níveis de felicidade e tristeza em mulheres solteiras, casadas, divorciadas e viúvas. Os resultados indicaram que o nível de felicidade em mulheres casadas era maior apenas quando o parceiro estava presente no ambiente.

Dolan acredita que a pesquisa possa contribuir para modificar o estigma envolvendo mulheres que não se casaram. No entanto, considera que muitas mulheres solteiras podem se considerar infelizes porque filhos e casamento ainda são atribuídos como sinônimos de sucesso na vida.