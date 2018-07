Mulheres realizam sonho e se casam em parque da Disney no Japão

Casamento aconteceu no resort do Tokyo DisneySea Foto: Twitter/@ryo_k1217

Já pensou em ter a Disney como temática de casamento? E mais do que isso, poder fazer a cerimônia em um dos parques da produtora de animações? Um casal de japonesas realizou este sonho.

Haru e Ryo oficializaram sua união após 13 anos de relacionamento. Elas decidiram se casar no resort do Tokyo DisneySea, localizado na capital do Japão.

Apesar de não serem fantasias completas, os vestidos do casal foram projetados para se parecer com os figurinos dos personagens da animação Frozen. A faixa de Haru era verde como o vestido da princesa Anna, enquanto a de Ryo era azul como o da rainha Elsa.

O pedido de casamento também havia sido feito no parque temático. No Halloween do ano passado, Ryo estava vestida como Flynn Rider, de Enrolados, quando pediu a mão de Haru, que estava fantasiada de Rapunzel.

O casamento entre pessoas do mesmo sexo não é legal no Japão, mas desde 2015 os casais conseguiram obter "certificados de parceria".

"Algo que normalmente é feito com um pedaço de papel não se aplica a nós. É por isso que ter uma cerimônia é significativo. Dizer os votos na frente de todos e ser tratado como casal nos faz um", disse Haru ao Buzzfeed.

Em seu Twitter, Ryo compartilhou os momentos do casamento: