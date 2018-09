Mulher virtual da Magazine Luiza reclama de assédio em comentários

A personagem Lu, uma mulher virtual criada para ser uma espécie de mascote da rede de lojas Magazine Luiza, 'fez' uma publicação nas redes sociais da empresa nesta semana em que lamenta ter sofrido com assédio de internautas em comentários.

"Gente, tô chateada com algumas cantadas pesadas que ando recebendo aqui nos comentários. E olha que eu sou virtual! Fico imaginando as mulheres reais que passam por isso todos os dias!", consta na postagem, em que aparece gesticulando em tom de lamento.

O pronunciamento da personagem digital foi feito após alguns prints com comentários considerados como assédio na página de Lu terem sido publicados pelo site Buzzfeed.

Uma publicação compartilhada por Lu do Magalu (@magazineluiza) em 29 de Ago, 2018 às 2:24 PDT

Não tem nada de errado em elogiar alguém e eu adoro elogios, mas fico chateada com comentários desrespeitosos, porque me coloco no lugar das mulheres reais que passam por isso todos os dias. Essa falta de respeito não é legal, né?