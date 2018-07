Vídeo de mulher agarrando cobra no meio da estrada viraliza; assista

Cobra Foto: CorrieMiracle / Pixabay

Um vídeo com uma atitude no mínimo curiosa tomada por uma mulher ao se deparar com uma cobra no meio de uma estrada viralizou nas redes sociais nos últimos dias, atingindo quase 3,5 milhões de visualizações.

Quando Camila, como é chamada por outra pessoa presente no local, se aproxima do animal no meio de uma rodovia, avisam-na: "Ela vai te morder! Ela vai te morder!". "Cala boca!" responde a mulher, brava. Ela agarra a cobra pela proximidade da cabeça do animal e sai andando com ele na mão.

Após a atitude corajosa, o trânsito pôde voltar a circular normalmente na via. Antes de retornar o animal à mata, porém, a mulher fez questão de posar para uma foto segurando o bicho.

É sempre bom ressaltar, porém, que a atitude não é indicada para pessoas que não estejam habituadas a realizar este tipo de ato, que pode ser perigoso e até mesmo fatal, dependendo da espécie da serpente.

Confira também algumas reações