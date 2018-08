Mulher transforma ônibus em aconchegante casa sobre rodas; veja fotos

Trabalho de Jessie Lipskin demorou três anos para ser concluído (imagem ilustrativa) Foto: Pixabay/@Tingeling

Uma mulher nos Estados Unidos comprou um ônibus antigo pela internet e passou três anos fazendo reformas para transformá-lo em um pequeno apartamento confortável.

Jessie Lipskin conta que sempre viveu em apartamentos pequenos em Nova York. Contudo, aprendeu a ter uma postura de desapego em relação às coisas materiais durante um período em que precisou mudar de casa muitas vezes.

“Nessa época, eu precisei mudar sete vezes. Ao fim, tudo o que eu tinha cabia em meu carro”, falou ao site Apartment Therapy. Depois disso, se aproximou cada vez mais de um estilo de vida ecologicamente sustentável.

Ela disse que a parte mais difícil foi encontrar os profissionais certos para ajudá-la na transformação do veículo em lar: “Eu amo fazer as coisas, mas não tinha o conhecimento em encanamento, marcenaria e elétrica necessários para o projeto”.

Ela faz um balanço do projeto: “Demorou três anos da compra até a finalização da obra, com muitos altos e baixos. Foi um trabalho de amor e eu me senti realizada depois de concluir tudo”.

Apesar da experiência, dos três anos de esforço e dos mais de 70 mil dólares (aproximadamente R$ 261 mil), ela informou que está vendendo a casa nova porque é “muito grande”.

“É grande demais para eu dirigir por aí. Além disso, como eu trabalho remotamente, tenho a oportunidade de viajar internacionalmente e é o que quero fazer por um tempo”.

Confira algumas fotos do projeto: