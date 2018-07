Mulher tenta entrar em evento com vodca escondida em sanduíche

Uma mulher escondeu uma garrafa de vodca dentro de um sanduíche na Inglaterra. A ideia era entrar em um hipódromo da cidade de Rolleston com a bebida alcoólica, que é proibida no local.

A tentativa, no entanto, foi frustrada. Ela acabou descoberta pelos seguranças do evento.

A página oficial da Southwell Racecourse, corrida de cavalos que acontecia no local, publicou uma imagem do sanduíche: pão, salame e a garrafa de 350 ml de vodca como recheio.

This was spotted by security yesterday, you hide it, we find it! Let us know your witty strapline suggestions and you could win a prize!! pic.twitter.com/2bXVdIIHJa