Mulher salva homem de suicídio com música do Linkin Park

Cristina Settanni conversando com o homem na ponte. Foto: YouTube / OrangeCoSheriffFL

A americana Cristina Settanni salvou a vida de um homem que pretendia pular de uma ponte no Condado de Orange, na Califórnia, Estados Unidos.

A mulher estava passando de carro por uma estrada quando viu o rapaz, cuja identidade não foi revelada, sentado na beira de uma ponte. Como Cristina já havia tido ideias suicidas em um passado difícil, resolveu conversar com ele para ver o que estava ocorrendo.

Cristina conta, em vídeo divulgado pelas autoridades, que o homem ameaçou se jogar durante o papo, mas a situação se acalmou quando ela cantou um trecho da música One More Light, do Linkin Park: "Quem liga se não há mais nenhuma luz em um céu com milhões de estrelas? Bem, eu ligo", cantou, em inglês.

As palavras comoveram o homem e ele começou a chorar. Tempos depois, o delegado do gabinete do Condado de Orange, Shaun Cayer, agarrou-o para tirá-lo dali.

O rapaz então explicou para o policial que desapontou a família ao tomar más decisões na vida. Ele começou a receber apoio psicológico e a banda Linkin Park agradeceu Cristina pela atitude. Veja abaixo:

Thank you Cristina https://t.co/GqK9A0d8kL — LINKIN PARK (@linkinpark) July 30, 2019

Ouça a música One More Light:

Busque ajuda

No Brasil, o Centro de Valorização da Vida (CVV) oferece atendimento 24h a quem está com pensamentos suicidas ou que enfrenta outros problemas.

“Mesmo que você não tem certeza de que precisa de nossa ajuda, não tenha receios em entrar em contato com a gente. Um de nossos voluntários estará à sua disposição”, explica a equipe do site.

O serviço pode ser acionado para um voluntário ir até a casa da pessoa ou conversar via chat, telefone ou e-mail. Acesse aqui.