Mulher sai para caçar Pokémons e se apaixona por cãozinho de rua

Loki se juntou ao grupo de amigos e não se separou mais Foto: Pixabay/Chiemsee2016

Quantas histórias você já ouviu sobre amor à primeira vista, quando depois de muito procurar, uma pessoa se apaixona por alguém que aparece de repente, sem que os dois se conheçam? Um desses casos aconteceu na cidade de Zadar, na Croácia, mas de um jeito bem diferente.

Conforme contou o site The Dodo, Ela Okreša Đurić estava pensando em adotar um cachorrinho há cerca de dois meses, mas, toda vez que ia a um abrigo, ela não conseguia sentir nada especial por nenhum animal.

Até que um dia, tudo aconteceu. A mulher havia saído com seu namorado e alguns amigos para jogar Pokémon Go - aplicativo de celular em que é possível “caçar” mascotes na rua e depois se divertir com eles - quando um cãozinho se aproximou do grupo.

O animal estava com o pelo todo emaranhado, cheio de pulgas e carrapatos e estava tão cansado que mal podia manter os olhos abertos. Apesar da situação, ele continuou com o grupo de Ela Okreša.

A moça deixou o cachorro cheirar sua mão e disse algumas palavras de carinho em seu ouvido, o que fez o cãozinho acreditar ter encontrado sua nova família.

“Eu apenas falei de maneira carinhosa com ele, como faria com qualquer outro cachorrinho”, disse a mulher. “Ele nos seguiu pela cidade e estava muito calmo”.

Depois de uma hora com o grupo, ela decidiu que teria de levá-lo para casa. No caminho, foi se apaixonando pelo cãozinho e o nomeou como Loki. Depois de dar água e comida para ele, deixou-o livre para voltar de onde veio, mas o animal permaneceu firme.

Então, ela decidiu adotá-lo e o levou para tomar banho e fazer um check-up no veterinário. Para sua surpresa, ele estava perfeitamente saudável. Agora ela está se esforçando para que o cãozinho se adapte à nova casa, já que viveu tanto tempo na rua.

“Depois de tudo que passei, Loki apareceu em minha vida e eu não poderia estar mais feliz”, contou.