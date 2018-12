Mulher relata que policial pagou lanche para menino que fazia malabares na rua

Fotos foram publicadas no Facebook por Débora Camarinho Foto: Reprodução Facebook/ Débora Camarinho

Um post publicado por Débora Camarinho na sexta-feira, 28, vem chamando atenção no Faceboook por mostrar um policial pagando uma refeição para um garoto que fazia malabares e pedia dinheiro no semáforo.

Segundo a moradora de São Vicente, o menino estava na Avenida Padre Manoel da Nóbrega quando o militar o levou até um quiosque da praia e se ofereceu para pagar um lanche.

A página oficial da Polícia Militar do estado de São Paulo compartilhou a publicação de Débora. De acordo com o perfil, o soldado Miqueias está participando da Operação Verão no litoral. "Foi flagrado demonstrando sua humanidade e profissionalismo", escreveu o órgão.

O Estadão entrou em contato com a assessoria de imprensa da Segurança Pública estadual para obter mais informações sobre o agente, mas, até o momento, não recebeu nenhum retorno.