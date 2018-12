Mulher reclama de cobrança de R$ 84 para ir a almoço de Natal

Pessoas geralmente se dividem para levar pratos de comida diferentes. Foto: jill111/Pixabay

Você cobraria dinheiro da sua família pelo almoço de Natal realizado na sua casa? Esse foi o questionamento de uma mulher no site britânico Mumsnet, que reclamou da atitude da sogra.

"Meu companheiro acabou de me dizer que a mãe dele, com quem ele está tendo o almoço de Natal, quer [cobrar] dele 17 libras (R$ 83,55) por pessoa. Eu estou indo para o almoço da minha família e o convidei também, mas ele sempre passou lá, com os avós e irmãos dele", descreveu.

Segundo a explicação, a anfitriã não quer fazer o almoço do zero, quer alimentos pré-prontos, o que seria mais caro. "O que eu entendo, mas ele está desapontado agora e acha que quer vir para [a casa da] minha família", contou. "Eu posso ver [a situação] de ambos os lados e é um trabalho árduo e pode ser caro, mas não é como se ela fosse financeiramente destituída."

Por pensar assim, a mulher pergunta se estaria sendo irracional. Nos comentários, as pessoas concordaram que cobrar é algo "ruim" e que, geralmente, as famílias se dividem para cada um levar um prato de comida diferente.

Outros lançam um olhar mais imparcial sobre o caso e sugerem que, em vez de pensar que é uma cobrança, trata-se de uma contribuição para que todos desfrutem de um almoço.