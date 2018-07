Mulher reage a assédio sexual e dá chave de braço em homem; veja o vídeo

Reação brusca realizado pela mulher contra o homem assediador aconteceu durante o horário de trabalho dela. Foto: Youtube/VITALY PETRUKHIN

O assédio sexual tem sido cada vez mais denunciado ao redor do mundo e a autodefesa feminina ganhou espaço entre as mulheres para que elas possam enfrentar e combater os abusadores. Foi o que aconteceu com a norte-americana Emelia Holden. Em um vídeo, divulgado nesta semana, ela reage a ação de um homem que passa a mão em suas nádegas.

Holden atendia a um cliente no restaurante onde trabalha, no estado de Geórgia, quando, de repente, um rapaz a apalpa. Ela, então, puxa o assediador pela camiseta, dá uma chave de braço e o empurra contra um carrinho, dando-lhe um sermão.

A cena viralizou na internet e chegou a quase dois milhões de visualizações no YouTube. Emelia encorajou muitas mulheres, que comentaram a seu favor no Facebook, mas recebeu comentário ofensivos também. Em seu perfil na rede social, a garçonete agradeceu pelo apoio, mas disse que não quer mais falar sobre o assunto.

"Eu agradeço as palavras gentis que recebi de todos, mas agradeceria também se as pessoas parassem de me marcar no vídeo. Eu sei o que aconteceu, estava lá. Aliás, eu não estou, e repito, não estou interessada em dar entrevistas sobre o assunto. O que aconteceu, aconteceu. Ele recebeu o que merecia e só quero seguir minha vida", escreveu.