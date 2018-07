Mulher publica 'look do dia' em velório de amiga e viraliza nas redes

Look do dia em velório Foto: Instagram / @suelitoledooficial

Quem nunca viu uma postagem em rede social e pensou: "A que ponto chegamos?"

Sueli Toledo, que se autointitula como 'digital influencer', viralizou nas redes sociais após ter publicado um "look do dia" para velório em seu Instagram.

"Look de hoje para o velório de uma super amiga", publicou. A publicação logo chamou atenção e se espalhou por diversos perfis, rendendo inúmeros comentários nas redes sociais. Em sua maioria, é claro, fazendo piadas ou criticando a atitude.

Estamos a um passo dos selfies no caixão

Nós estamos vivendo numa sociedade que posta look do dia pra VELÓRIO. Cara.. pic.twitter.com/dlXxSXY4Qy

Criei ranço eterno dessa palhaçada de digital influencer.Tem uma sem noção aparecendo por q postou "look velório da super amiga" mano q nojo

Eu ainda não estou acreditando no post da moça com o "look velório". É demais pra mim!