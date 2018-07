Mulher posta selfie com sua irmã em trabalho de parto no fundo 

Kat recebe críticas e desejos positivos para sua irmã Foto: Imgur/ KattegoryPhotography

Kat Armendariz decidiu tirar uma selfie em um momento inusitado: enquanto sua irmã, Kimberly, estava em trabalho de parto. Ela postou a foto no último dia 2 e foi criticada nos comentários.

"Continue sorrindo, sua vez vai chegar", escreveu um usuário do Imgur, rede social na qual a foto foi postada. Kat, no entanto, respondeu que tem cinco filhos e sua vez já passou.

Por outro lado, outros usuários do Imgur mandaram mensagem positivas para Kimberly. Um deles até notou que Kat usava uma camisa com a frase 'not your babe', em português, 'não sou seu bebê'.

Em entrevista ao Mashable, ela disse que, no início, a irmã não estava sentindo dores, então, achou a selfie engraçada. "Eu disse a ela que eu ia fazer isso e a oxitocina e o trabalho de parto começaram quase instantaneamente", relembra. "Ela começou a sentir isso e quando ela estava 'meu Deus, eu não aguento isso', eu tirei a foto."