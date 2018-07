Mulher maquia marido enquanto ele dorme 

. Foto: Reprodução/ Facebook

A maquiadora Ludla Marques, do Maranhão, aproveitou o cochilo do marido no sofá para pregar uma peça - e viralizar nas redes sociais. Enquanto ele dormia, ela resolveu fazer uma superprodução e maquiá-lo (parece que sono estava pesado).

Sem que ele percebesse, ela passou base, arrumou suas sobrancelhas, usou corretivo e sombra e até delineador. Ludla também colocou cílios postiços no marido e passou batom nele. Teve até técnica de contorno e iluminador para finalizar.

Ela compartilhou o passo a passo em sua página no Facebook e os internautas amaram a ideia. Além das 25 mil curtidas e dos 46 mil compartilhamentos, as pessoas avaliaram a página com cinco estrelas pela brincadeira.

Veja o tutorial: