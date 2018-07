Mulher italiana faz cerimônia e festa para se casar com ela mesma

Laura Mesi fez um casamento para si mesma com direito a aliança e bolo de três andares. Foto: Facebook/LauraMesiSposaSingle

É impossível ser feliz sozinho? A italiana Laura Mesi não acredita nessa história e, aos 40 anos, se casou com ela mesma. Para isso, ela planejou por dois anos uma cerimônia com direito a alianças, buquê, vestido de noiva bordado com cristais Swarovski e bolo de três andares.

Laura sempre quis se casar e jurou que isso aconteceria até os 40 anos. Porém, como ela não encontrou um noivo, decidiu realizar seu sonho sozinha. "Ninguém, em nenhum momento, sentiu falta de um noivo", escreveu Laura em seu Facebook, onde publicou as fotos da festa. Foram 70 convidados na cerimônia, realizada Vimercate, na Lombardia.

"Ao contrário do que muitos pensam, isso não vem de nenhum sentimento de recompensa ou vingança. Tenho muitos amigos e uma relação belíssima com os homens. Apenas entendi que vivo bem comigo mesma, e esta é a dimensão da minha felicidade e da minha realização", contou Laura à agência italiana Ansa. "Antes de qualquer coisa, é preciso amar a si mesmo. E é possível viver um conto de fadas sem príncipes", completou.