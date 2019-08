Mulher invade clínica de botox e rouba produtos antienvelhecimento; assista

Mulher saiu de um carro SUV da marca Mercedes com uma serra elétrica para entrar na clínica. Foto: Gravações de câmera de segurança obtidas pela Sugar Land Police Department

Uma mulher está sendo procurada pela polícia em Sugar Land, no Texas, Estados Unidos, por invadir uma clínica de botox e produtos de antienvelhecimento na noite da última sexta-feira, 23.

Em gravações de câmera recolhidas pelas autoridades e divulgadas pela emissora local KHOU, a mulher aparece em frente ao local tentando abrir a porta com as mãos.

As filmagens mostram, em outra cena, que ela, sem sucesso, sai de um carro com uma serra, com a qual perfurou o vidro e entrou no estabelecimento.

A polícia texana alega que a mulher roubou uma quantidade não revelada de produtos da clínica antes de ir embora.

Assista:

Com informações da AP