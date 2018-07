Mulher interpreta show de heavy metal em língua de sinais e viraliza

Show aconteceu na cidade de Austin, no estado do Texas, nos EUA. Foto: Headbangerz Club/ Youtube

Uma intérprete de ASL (Língua de Sinais Americana - sigla em inglês) roubou a cena em uma apresentação de uma banda de heavy metal, ocorrida no dia 20 de junho, na cidade de Austin, nos Estados Unidos. O vídeo que registra a profissional interpretando a letra e a melodia das músicas em língua de sinais viralizou e teve milhares de visualizações na internet.

Ao interpretar a música Ruin, da banda Lamb of God, Lindsay Rothschild-Cross teve de passar para sinais viso-espaciais expressões como "eu te mostrarei tudo que aprendi", "medo", "dor" e "esta é a arte da ruína", sem poder valer-se de nenhum tipo de som.

Lindsay contou ao programa de TV Good Morning America que já trabalha com interpretação musical, mas que esta foi a primeira vez em que atuou com o estilo.

"Eu cresci ouvindo Guns N' Roses, Alice in Chains, Iron Maiden e bandas do tipo, mas nunca havia interpretado heavy metal antes desse show", declarou. "A princípio, eu estava muito nervosa, mas o segredo é incorporar o cantor. A música contém muita raiva. Eu simplesmente agi como se alguém tivesse me machucado".

Por fim, a intérprete revelou e explicou a paixão pelo que faz. "Eu só quero que as pessoas (surdas) entendam que eles podem pensar, podem ter sua religião, podem fazer qualquer coisa que nós fazemos. Exceto ouvir", disse

Confira abaixo o vídeo da interpretação de Lindsay: