Mulher imita radar com secador de cabelo e engana motoristas em alta velocidade

Muitas pessoas já foram multadas por algum radar de mão, considerado por muitos como uma ‘pegadinha’. Mas uma mulher inglesa parece ter levado a expressão a sério demais. Ela está usando um secador de cabelo para enganar motoristas que passam em alta velocidade em frente à sua casa.

Jean Brooks, de 64 anos, mora em Nottingham, no interior da Inglaterra, e se cansou de ver veículos - especialmente motocicletas - acima do limite na estrada. Foi então que ela teve a ideia de ficar todos os dias no jardim de casa com um secador na mão, imitando um radar fiscalização manual.

A armadilha parece estar dando certo. “Eu nunca tinha visto tantas luzes de freio se acenderem quando as pessoas passam por aqui. E isso é apenas um secador de cabelo", disse Brook em entrevista à BBC.

“Eu vivo aqui, meus amigos vivem aqui, os filhos dos meus amigos vivem aqui. E se não podemos estar seguros em nossa própria rua, como estaremos seguros no mundo?”, questionou a moradora.

A notícia saiu inicialmente no jornal local Nottingham Post. Veja imagens: