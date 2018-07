Mulher grita durante orquestra ao ser acordada por música

Integrantes da orquestra sinfônica foram aos risos após mulher gritar durante apresentação. Imagem ilustrativa. Foto: Pixabay

A Orquestra Sinfônica North State, dos Estados Unidos, contou com uma "participação" para lá de inusitada durante uma apresentação no Cascade Theatre em Redding, na Califórnia, no início do mês.

Uma mulher que provavelmente estava dormindo acordou com um grito quando o tom da música aumentou repentinamente. O grito causou risadas nos integrantes da orquestra, que continuaram tocando Firebird.

O momento foi registrado em vídeo e compartilhado no YouTube, assista abaixo: