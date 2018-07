Mulher faz casamento dos sonhos após ter transplante de órgãos rejeitado

Bryan cuida da saúde fragilizada de Caleigh Foto: Instagram / @fight2breathe

Uma mulher teve o casamento dos sonhos após receber a notícia que o transplante que ela havia feito dias antes, fundamental para ela sobreviver, foi rejeitado pelo próprio corpo.

Caleigh Sarah, 27, tem fibrose cística, doença que leva à falência da capacidade respiratória até a morte. Ela passou por um transplante de dois pulmões, mas seu corpo rejeitou os órgãos.

“Eu fui dispensada pela equipe médica que me disse que não havia mais nada que pudessem fazer para melhorar minha qualidade de vida. Por isso, decidiram não me submeter a outro transplante porque isso seria me submeter a uma batalha que eu não poderia vencer”, declarou Caleigh em suas redes sociais.

Após o diagnóstico, Caleigh resolveu realizar o seu sonho e não ceder à doença. Ela e o namorado, Bryan Takayama, decidiram se casar. Atualmente ele cuida da saúde debilitada de sua mulher, já que a doença afetou outros órgãos e a deixou com falência dos rins, perdeu muito peso e possui problemas para respirar.

“Quando você tem um amor tão forte como a gente, a decadência de um é a decadência do outro. Nós surfamos na onda da vida juntos, não importa o quão grande ou assustadora. Por isso, esta noite formamos um plano para investir nossas fichas e apostar na vida”, postou Caleigh.

Eles abriram uma campanha na internet para arrecadar doações para bancar a cerimônia. Em uma semana, juntaram todo o necessário e, como as doações superaram a expectativa, também puderam custear a lua de mel. Com ajuda de amigos e familiares para organizar a festa, conseguiram se casar.

“Pelo Bryan, pela minha família e pelas minhas metas pessoais, eu ainda espero que um hospital me aceite. Enquanto isso, não vamos ficar parados e desperdiçar nosso tempo. Se não me aceitarem, vamos fazer as malas e nos mudar para o Havaí. Lá é o meu lugar feliz”, disse Caleigh.

