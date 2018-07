Mulher encontra rã em salada e a adota como animal de estimação

Uma mulher da Califórnia, nos Estados Unidos, encontrou uma pequena rã em uma embalagem de salada comprada em um supermercado local.

Moradora da cidade de Corona, Becky Garfinkel disse à ABC News que preparou a salada, serviu em um molho e já estava comendo, quando viu algo se mexer no meio dos legumes e verduras.

"Enquanto puxei para dar uma mordida, vi uma rã sentada no prato de salada. Eu fiquei totalmente assustada e gritei. Cheguei a vomitar de tão traumatizada. Eu sou vegetariana e não podia acreditar que havia uma rã lá dentro”, declarou a norte-americana.

Becky percebeu que o animal estava prestes a morrer, então tentou reanimá-la com compressões torácicas. Após perceber que a rã havia sobrevivido, ela resolveu adotar o bichinho e a batizou de Lucky [sorte, em inglês].

No Facebook, a cliente publicou uma reclamação na página da Target, loja em que fez a compra do produto:

Tradução: Target, esta é a coisa mais nojenta que eu já vi. Sim, esta é uma rã, uma rã viva na minha mistura de salada que eu recebi da sua loja hoje. Descobri depois de comer quase toda a minha salada e quase a esfaqueei. O pior para mim é que sou vegetariana muito rigorosa devido a alergias de carne

Nos comentários do próprio post, a loja se pronunciou sobre o ocorrido: "Oi Becky, levamos suas preocupações muito a sério. Por favor, aceite nossas desculpas por qualquer decepção. Gostaríamos de obter algumas informações adicionais para que possamos compartilhar isso com nossa equipe de Controle de Qualidade. Envie-nos uma mensagem privada com informações de contato, a data de compra e o código do lote (foi difícil de ler da imagem que você compartilhou) e a localização da loja na qual você comprou a salada. Também recomendamos falar com a Taylor Farms [fabricante da salada] para que eles possam documentar isso. Obrigado por nos avisar."