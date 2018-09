Mulher encontra diamante de 3 quilates ao andar por 10 minutos em parque dos EUA

Diamante foi encontrado em parque do Arkansas, e inicialmente a mulher que o encontrou achou que era um pedaço de vidro. Foto: Waymon Cox/Departamento de Parques e Turismo via AP

Na última quarta-feira, 26, uma mulher encontrou um diamante de três quilates enquanto andava no Parque Estadual Crater of Diamonds, no Arkansas, Estados Unidos. Ela estava caminhando no parque há apenas dez minutos.

Inicialmente, ela achou que era um pedaço de vidro, até que a equipe do parque disse que era o maior dos 256 diamantes encontrado até agora no parque neste ano.

A mulher é uma aposentada de Aurora, Colorado, que pediu para permanecer anônima. O parque é uma cratera vulcânica,

O parque fica em uma cratera vulcânica e seus visitantes podem ficar com o que encontram.