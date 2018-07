Mulher é proibida de amamentar em museu com várias imagens de seios nus

'Amamentação deve ser permitida em qualquer lugar', se desculpou o diretor do museu Foto: Pixabay/@seeseehundhund

Uma mãe foi impedida de amamentar o filho no museu Victoria & Albert, em Londres. O caso foi registrado pela própria mulher em sua conta no Twitter.

Depois de ser repreendida por uma funcionária, que a ordenou que cobrisse os seios, a mulher passou a reparar em uma grande ironia: o local é repleto de obras que mostram peitos nus (e outras partes íntimas) de homens e mulheres.

“Mostrei meu mamilo por um nanossegundo enquanto amamentava e me pediram para cobri-lo no pátio do museu Victoria & Albert. Estou perplexa”, escreveu a visitante do museu.

Em outras publicações, a mulher brincou com a situação.

'Excuse me madam, would you mind covering your breasts with this mask while you feed?' pic.twitter.com/yvRrcpbc3c — Vaguechera (@vaguechera) 5 de agosto de 2017

Tradução: “Com licença madame, você poderia cobrir seus seios com esta máscara enquanto amamenta?”

O diretor do museu, Tristram Hunt, usou a rede social para pedir desculpas pelo ocorrido.

“Nossa política é clara: mulheres podem amamentar onde quiserem, onde se sentirem confortáveis e não devem ser incomodadas", declarou.