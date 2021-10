Mulher é presa nos EUA por se aproximar de urso-pardo para foto

Urso-pardo vagueia perto de Beaver Lake no Parque Nacional de Yellowstone, Wyoming, EUA. Foto: AP Photo/Jim Urquhart

LOS ANGELES, EUA - Uma mulher americana que chegou perto demais de um urso-pardo para tirar uma foto foi enviada à prisão por quatro dias.

Samantha Dehring parou a poucos metros do enorme animal e seus três filhotes para tirar fotos deles no Parque Nacional de Yellowstone, em maio.

A mulher de 25 anos estava com outros turistas quando o animal apareceu.

Os outros visitantes recuaram e voltaram para seus veículos, seguindo as instruções dos funcionários do parque, mas Dehring se aproximou do urso para tirar fotos.

"Se aproximar de um urso-pardo com seus filhotes é absolutamente idiota", disse o procurador Bob Murray, do estado de Wyoming, onde fica a maior parte da reserva. "Por sorte, Dehring é réu de um crime, e não uma turista mutilada."

"A vida selvagem no Parque Nacional de Yellowstone é isso, selvagem. O parque não é um zoológico onde os animais podem ser observados com barras de proteção. Eles vagam livremente em seu ambiente natural e, quando ameaçados, reagem de acordo", acrescentou.

As regras do parque dizem que os visitantes devem ficar a pelo menos 90 metros de distância de ursos e lobos.

Dehring admitiu o erro e foi presa por quatro dias e multada em mil dólares.

Yellowstone foi o primeiro parque nacional estabelecido nos Estados Unidos. Se estende por 7.700 km² e inclui atrações como o grande gêiser Old Faithtul.