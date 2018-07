Mulher é expulsa de banco nos Estados Unidos por usar hijab

Uso do véu é uma tradição islâmica, especialmente às sextas-feiras Foto: Pixabay/gladyskuuu

A islâmica Jamela Mohamed foi expulsa de uma unidade do banco norte-americano Credit Sound Union, em Washington, simplesmente por usar um hijab. A situação revoltou a mulher, que postou um vídeo no Facebook exibindo o momento em que foi barrada por uma funcionária do local.

Nas imagens, Jamela aparece em frente a um caixa do banco, onde um aviso indicava que chapéus, capuzes e óculos de sol não eram permitidos, apesar de dois homens estarem usando bonés.

"Por que eu estou vendo um homem ser atendido com chapéu, enquanto eu tenho que tirar o meu hijab?”, questionou Jamela.

Jamela justificou o uso da vestimenta dizendo que é um hábito islâmico praticado às sextas-feiras, dia da semana em que ela foi ao banco.

“Este é o meu hijab. Meu rosto está à mostra e, mesmo assim, eu tenho um problema hoje. Estou sendo educada. Eu simplesmente disse que preciso pagar o boleto do meu carro hoje”, ela explica.

Após insistir no atendimento, Jamela é advertida por uma funcionária do banco: “Vou contar até três e, se você não tirar seu 'capuz' vou ter que ligar para o 911 [telefone dos departamentos de polícia]”.

Depois de ser expulsa do local, a mulher aparece chorando em seu carro, enquanto pergunta para a gerente do banco: “Eu realmente estou colocando você em perigo?”.

