Mulher é demitida do trabalho por não usar sutiã

Mulher britânica foi assediada no trabalho e chefe disse que ela deveria parar de ir sem sutiã. Foto: Pixabay

A bartender britânica Kate Hannah trabalhava no bar Bird and Beer, em Berkeley, na Inglaterra, mas foi demitida por não usar sutiã. Após ter sido assediada por um funcionário do bar, sua chefe disse que o fato havia ocorrido porque ela não estava usando sutiã. Hannah então usou seu Facebook para desabafar sobre o caso.

"Então, eu acabei de chegar em casa após ter sido demitida do meu trabalho por me recusar a usar um sutiã. Ontem, uma abordagem sexual inapropriada foi feita para mim, pelo irmão da minha gerente, na presença dela. Eu me senti desconfortável, objetificada e chocada que isso tenha acontecido. Infelizmente, ela resolveu lidar com a situação dizendo que eu não sou mais autorizada a trabalhar sem usar um sutiã", contou Hannah em seu Facebook.

"Ela me deixou me sentindo envergonhada e completamente chocada ao colocar a culpa em mim por ter sido assediada sexualmente no trabalho. Ela me chamou de estúpida, boba e exagerada quando eu fiquei chateada. Eu estou enojada com a falta de profissionalismo e com a falta de respeito pelo meu direito de, como mulher, poder vestir o que me deixa confortável", completou a jovem.

A publicação viralizou e, nos comentários, há pessoas apoiando Hannah e outras dizendo que ela deveria respeitar o código de vestimenta da empresa. Com a repercussão, a Bird and Beer teve de se pronunciar.

Num comunicado enviado ao Metro UK, o bar disse: "Temos um dever de proteger todos os nossos funcionários vítimas de qualquer discriminação ou assédio sexual no local de trabalho, e consideramos quaisquer relatos deles uma coisa muito séria, e nós agimos imediatamente de forma profissional. Neste momento, não faremos mais comentários a respeito disso".