Mulher dorme em cima de jovem no metrô, ele tira selfie e foto viraliza

Mulher dormiu em cima de jovem no metrô e ele tirou uma foto, que viralizou. Foto: Reprodução/Twitter

Quem nunca passou por perrengues no transporte público? E quem nunca esteve tão cansado que acabou cochilando no ônibus ou no metrô? Foi o que aconteceu com uma mulher no metrô de Glasgow, na Escócia.

O problema é que ela dormiu em cima de um rapaz. Euan McMillan, de 20 anos, estava sentado ao lado da mulher quando ela simplesmente dormiu em cima dele. Ele então decidiu tirar fotos desse momento: "Alguém quer recolhê-la? Ela está dormindo em cima de mim no metrô há 15 minutos", disse na legenda da foto, publicada no Twitter.

A postagem foi retuitada mais de 4 mil vezes e teve mais de 16 mil curtidas.