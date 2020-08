Mulher destrói obra de Romero Britto na frente do artista; veja

Mulher quebra uma obra de Romero Britto na frente do artista plástico Foto: Reprodução Tiktok/ @fayepindell19

Um vídeo de uma mulher quebrando uma obra de Romero Britto na frente do artista plástico brasileiro, em seu próprio ateliê, em Miami, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais, na madrugada desta sexta-feira, 14.

A moça, que ainda não foi identificada, acusa Romero de ter destratado os funcionários do seu restaurante e, como vingança, jogou no chão e quebrou a obra de arte dele, que custa 360 dólares, o equivalente a quase dois mil reais.

“Nunca vá a um restaurante meu e ofenda um funcionário, mas nunca. Eu o respeitava como artista ”, disse a mulher, que aparece exaltada no vídeo.

Romero Britto foi com um amigo no restaurante e destratou os funcionários. A dona do estabelecimento não gostou nada, foi até a galeria do artista, comprou a obra mais cara e a tacou no chão na frente do brasileira. PASSADA! pic.twitter.com/s8aqkokEbf — OLHA SÓ KIRIDINHA (@OlhaKiridinha) August 14, 2020

A gravação foi feita por Faye Pindell, uma norte-americana, que já trabalhou com Britto, e usou seu perfil no Tiktok para explicar o caso.

“No fim do mês, Romero faz um encontro com pessoas que compraram suas obras e essa moça gerencia um restaurante, onde ele e os amigos foram. Aparentemente, eles foram rudes com a equipe, os funcionários contaram para gerente e, no fim do mês, ela decidiu comprar sua própria porcelana, que custa milhares de dólares, e quebrou na frente dele”.

Tiktoker explica o que aconteceu em caso de Romero Britto pic.twitter.com/Vu37NggYqF — Mídias HG (@MidiasHG) August 14, 2020

Procurado pelo Estadão, Romero Britto não se pronunciou sobre o caso até a publicação desta matéria. A usuária do Tiktok ainda alegou, no vídeo, que ele ficou constrangido, mas afirmou que não desrespeitou os funcionários.

O vídeo repercutiu tanto nas redes sociais que o nome do artista plástico brasileiro ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter, e o episódio acabou gerando diversos memes e piadas, com a participação até do youtuber Felipe Neto.

Os funcionários do restaurante da mulher que quebrou a obra do Romero Britto pic.twitter.com/afhdCVdJza — regininha do clone (@MedaLuiz) August 14, 2020

Certeza q o Romero Britto vai lançar um quebra cabeça dessa obra custando R$799,00 https://t.co/Aa1BvrzaGI — Felipe Neto (@felipeneto) August 14, 2020

Minha vida amorosa em 4 atos: (Oferecimento: Romero Britto) pic.twitter.com/s2BdZvehjW — Morena Misteriosa (@_Venus_in_Furs_) August 14, 2020

A dona do restaurante e uma funcionária chegando na loja do Romero Britto pic.twitter.com/OJQLVkAEK9 — FaçanhaSil (@facanhassil) August 14, 2020

*Estagiária sob a supervisão de Charlise Morais