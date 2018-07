Mulher de 101 anos bate recorde de tempo em corrida

Aos 101 anos, Julia Hawkins decidiu disputar maratonas após começar a correr em sua vizinhança. Foto: Sarah Netter/CBS

No último sábado, 15, Julia Hawkins 'Furacão', de 101 anos, se tornou a mulher mais velha a competir na corrida Track and Field Outdoors Masters Championships, nos Estados Unidos. E ela não apenas competiu, mas ainda bateu um recorde para sua idade: correu 100 metros em apenas 40s12, seis segundos a menos que a atual recordista entre mulheres de 100 anos ou mais.

O mais impressionante é que esse nem foi o seu melhor tempo. No início do mês, no National Senior Games em Birgmingham, Alabama, Julia fez a mesma distância em 39s62. Se qualquer um desses tempos forem certificados em dezembro, ela vai se tornar a dona do recorde mundial.

Ao finalizar a corrida, Julia ainda brincou sobre seus planos originais para o dia. "Eu perdi minha soneca para fazer isso", disse ela à imprensa local.

Ela contou que só começou a treinar para a corrida no ano passado. "Eu sempre estou fora de casa e o telefone sempre toca, e então eu vou correndo para dentro de casa. Foi assim que eu descobri que poderia correr", disse ela ao The Post no mês passado.

Julia ainda disse que gosta "da sensação de ser independente" e também de impressionar sua família, que inclui quatro filhos, três netos e um bisneto. Além de correr, Julia também gosta de pedalar.

