Mulher dá à luz a gêmeos aos 60 anos

Após 10 anos de tentativas, Claudette Cook deu à luz pela primeira vez aos 60 anos Foto: Reprodução/Facebook

A norte-americana Claudette Cook se tornou mãe pela primeira vez aos 60 anos de idade no último dia 25 de setembro, em Evansville, Indiana (EUA).

Desde que ela e o marido, Ross, casaram-se em 2006, tentaram diversos métodos de concepção ao longo dos últimos 10 anos e não desistiram mesmo quando receberam críticas de que ela estaria 'muito velha para ter filhos'.

A fertilização in vitro funcionou e Claudette deu à luz gêmeos fraternos, batizados de Isaac e Isiah. Os bebês nasceram de cesárea um mês antes do previsto mas, de acordo com os médicos, estão bem e saudáveis.

Para a mais nova mãe, sua fé a ajudou a motivá-la durante o período em que tentou engravidar. "A idade é só um número para Deus. Além do mais, eu estava saudável e em forma; disse a mim mesma que consiguiria. Tudo mudou naquele momento; agora que eles nasceram, a vida vai mudar", contou à NBC.