Mulher confunde local de prova e corre meia maratona sozinha

Verdade. Desde que a pessoa tenha uma boa alimentação, a corrida favorece o emagrecimento. Gustavo Magliocca, médico do exercício e do esporte e diretor clínico da CareClub, explica que a carga de treinamento para conseguir correr os 42 quilômetros é elevada, o que faz com que o atleta emagreça, mas nada adianta se a alimentação não for adequada.

Foto: Pixabay