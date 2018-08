Mulher compra touca na internet e recebe veneno ilegal de escorpião

Touca que estava no anúncio e produto recebido. Foto: Instagram / @meaganmday

Uma jornalista americana chamada Meagan Day passou por uma experiência inusitada e compartilhou a história em seu Twitter. Ela encomendou uma touca para usar em saunas pela internet, e, após um mês, recebeu seu pedido. Ou quase.

Quando ela abriu a embalagem, deparou-se com nada menos que um remédio cubano contrabandeado que prometia ajudar na luta contra o câncer, feito à base de veneno de escorpiões azuis.

"Cara, eu tenho uma história pra você. Tentei encomendar algumas toucas de sauna que escrito: "oligarca" [em russo] neles com um vendedor da Amazon chamado RussianBear, para mim e meus amigos que gostam de sauna, como se fosse uma piada (apesar de eu realmente querer uma touca)", escreveu em seu Twitter.

"Um mês depois eu recebi um pacote vindo da Ucrânia contendo uma droga para câncer cubana contrabandeada feita de veneno de escorpião azul. É isso. Essa é minha história. Eu só queria suar com estilo, e agora sou portadora de um veneno ilegal", brincou.

Meagan ainda elaborou uma teoria sobre o caso: "Em algum lugar na deep web deve haver instruções para comprar essas toucas oligárquicas na Amazon para receber as drogas ilegais de escorpião. O vendedor intencionalmente escolhe um nicho de produtos bizarro que ninguém jamais encomendaria normalmente, ou por engano. Exceto eu, é claro".

Um internauta ainda brincou com a situação: "Isso significa que alguém encomendou o remédio e recebeu uma touca".

Confira as encomendas recebidas e a sequência de postagens abaixo:

BOY DO I HAVE A STORY FOR YOU. I tried to order some felt sauna hats that say "oligarch" on them from an Amazon seller named RussianBear, for me and my friends who like to sauna, like as a joke (though I actually really wanted one) pic.twitter.com/uRZGzTKVFx — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

A month later I got a package from Ukraine containing only a contraband Cuban cancer drug made from blue scorpion venom. That's it. That's my story. pic.twitter.com/imGNv87nIF — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

I've been doing this for an hour, I'm malfunctioning pic.twitter.com/iJROiRbCLV — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

I just wanted to schvitz in style, now I'm an illegal venom owner — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

Theory: somewhere on the dark web are instructions to purchase these oligarchical felt hats from Amazon in order to receive the illegal scorpion drugs. The seller intentionally chose a bizarre niche product that no one would ever organically, mistakenly order. Except me of course — Meagan Day (@meaganmday) 25 de janeiro de 2018

VEJA TAMBÉM: Roupas que foram compradas pela internet e eram um - pouco - diferentes do esperado​

[---#{"MM-ESTADAO-CONTEUDO-ESPECIAL":[{"ID":"32318","PROVIDER":"AGILE"}]}#---]