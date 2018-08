Mulher com paralisia cerebral é dispensada de salão de beleza porque 'se move muito'

Angela Peters possui paralisia cerebral e contou com o apoio de funcionária do Walmart. Foto: Facebook / @tasia.smith.359

A atitude de uma funcionária do Walmart de Burton, nos Estados Unidos, emocionou quase seis mil pessoas que reagiram a uma publicação no Facebook.

Tasia Smith compartilhou o episódio: "Hoje, essa doce menina entrou no salão 'Da Vi Nails' do Walmart de Burton e eles negaram atendê-la porque 'ela se move muito'". Vendo o que havia acabado de acontecer, uma funcionária do Walmart decidiu comprar os itens e fazer a unha de Angela Peters, que possui uma paralisia cerebral.

As imagens de Angela fazendo as unhas foram publicadas no Twitter de Tasia, que trabalha em um Subway dentro da unidade do Walmart. Confira a publicação: