Mulher celebra oito anos de casada com cachorro na Irlanda do Norte

'Ele é tão leal', afirma Wilhelmina sobre Henry, seu Yorskhire Terrier — e marido Foto: Josch13 / Pixabay

Wilhelmina Morgan Callaghan, uma mulher da Irlanda do Norte, comemorou oito anos de casamento com seu cachorro, Henry, um Yorkshire Terrier adotado por ela em 2008. Eles selaram a união por meio de um site com o testemunho de uma amiga de Wilhelmina em 2009. As informações são do Mirror.

Apesar de a lei não permitir que pessoas se casem com seu animais domésticos no Reino Unido, Wilhelmina, de 43 anos, e Henry, de 8, possuem um certificado para marcar sua união espiritual.

Wilhelmina diz que as coisas ficaram difíceis desde o ano do casamento, quando ela perdeu seu emprego em um necrotério. Wilhelmina teve de se tornar embalsamadora, passou a viver com pouco dinheiro e, ainda por cima, teve a casa inundada. “Henry tem sido incrível nesse período — ele é tão leal”, disse ela, que também reconheceu que ambos discutem de vez em quando.

Para Wilhelmina, no entanto, o relacionamento não tem data de validade: “Ele esteve ali para mim mais do que qualquer homem esteve”, revelou. “Diferentemente de outros casamentos que desmoronam, conheço Henry a vida toda. As pessoas podem achar que estou louca, mas ele é perfeito para mim.”