Mulher bate em gerente do McDonald's por causa de ketchup

A polícia de Santa Ana divulgou imagens das câmeras de segurança do McDonald's Foto: Repordução/ YouTube da polícia de Santa Ana

Policiais de Santa Ana, na Califórnia, estão procurando uma mulher que empurrou, socou e sufocou um gerente do McDonald's porque queria ketchup. O ataque ocorreu por volta das 23h, em 27 de outubro, quando a cliente do drive-thru entrou no restaurante pela entrada de funcionários e pediu o condimento.

O vídeo de câmeras de segurança, divulgado pela polícia na terça, 13, mostra que a mulher atacou o gerente depois que ela foi informada de que não poderia estar no prédio.

Outros funcionários tentaram ajudar o profissional até que um homem, que supostamente estava com a suspeita, entrou no restaurante e levou a agressora.

De acordo com a polícia, a suspeita tem entre 20 e 25 anos de idade, cabelos castanho, é hispânica.

Com informações da AP