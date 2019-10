Mulher amputada se fantasia de Cinderela e troca sapato por braço de cristal

Mandy Pursley posou para um ensaio ao lado de seu marido Ryan Pursley. Foto: Mandy Pursley / Facebook

A americana Mandy Pursley divulgou recentemente uma adaptação de Cinderela em seu perfil do Facebook. Por ter nascido sem braço, ela nunca se enxergou no universo da Disney, mas deu um jeito criativo de se identificar com o conto de fadas ao usar o vestido da personagem.

A mulher costurou a própria fantasia e trocou os conhecidos sapatinhos de cristal por um braço de cristal. O objetivo era disputar um concurso de cosplay e, para isso, tirou fotos com o seu marido caracterizado de príncipe encantado. Mas ficou de fora do evento por um problema médico que a impediu.

Ela então deixou as imagens guardadas, até que um amigo a perguntou se podia compartilhá-las com uma garota que nasceu com a sua mesma condição física. Mandy aceitou divulgar o ensaio, pois nunca viu meninas com deficiências iguais a dela representadas na mídia e achou que isso pudesse fazer bem para a criança.

"Todo esse projeto foi feito com muito amor. Quando minha filha estudava histórias da Cinderela na escola no ano passado, percebi que, embora houvesse tantas histórias bonitas de todo o mundo, ainda não havia princesas parecidas comigo", refletiu. "Então, o que você faz quando não consegue encontrar uma princesa como você? Você cria a sua própria. Demorei muito tempo para perceber que o que nos faz diferentes também pode ser o que nos torna fortes, bonitos e únicos", completou.

As fotos de Mandy Pursley repercutiram no Facebook e obtiveram quase 40 mil reações e mais de 28 mil compartilhamentos. Veja abaixo: